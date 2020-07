La carica degli svincolati di lusso: Un mercato in cui la Fiorentina può attingere

Giocatori importanti, di lusso, a zero euro. Magari un po’ attempati, anche se vi sono delle eccezioni, ma pur sempre di una categoria ben al di sopra della media. Il mercato degli svincolati è uno di quelli in cui la Fiorentina potrebbe attingere.

Di Mandzukic e Gotze abbiamo scritto a più riprese. In questa lista possiamo benissimo aggiungerci anche il difensore Vertonghen, che giusto ieri è stato ‘scaricato’ in maniera ufficiale dal Tottenham. E altri ancora.

Ribery ha fatto scuola in questo senso: il francese è stato preso a zero la scorsa estate ed è stato, indubbiamente, un affare per i viola, visto che è quasi sempre il migliore dei suoi nonostante i 37 anni già compiuti.