La chiusura della curva non ferma i tifosi dell’Atalanta: striscione contro le decisioni dopo i cori a Vlahovic

Come già annunciato qualche giorno fa, la partita di questo pomeriggio tra Atalanta ed Hellas Verona si giocherà con la Curva Nord chiusa. Dopo i cori razzisti indirizzati a Dusan Vlahovic nell’ultima partita casalinga contro la Juventus il giudice sportivo ha deciso di chiudere per un turno il settore centrale del tifo bergamasco. Oltre a questo sono però arrivati anche 9 DASPO a carico di alcuni tifosi nerazzurri, decisione che ha scatenato l’ira del cuore del tifo.

Per tutto questo prima della partita, attorno alle ore 17, un nutrito gruppo di tifosi si è dato appuntamento fuori dal settore chiuso per sostenere la squadra di Giampiero Gasperini ed esporre un lungo striscione di contestazioni verso le decisioni dei giudici: “In questo calcio malato chi ha un ideale viene sempre condannato”.