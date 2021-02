La clamorosa indiscrezione dalla Francia: Monza su Ribery in caso di promozione?

Franck Ribery nel mirino del Monza per la prossima stagione in caso di promozione in Serie A. La clamorosa indiscrezione è riportata dall’edizione odierna di France Football, secondo la quale Adriano Galliani ci ha già provato, senza successo, per questo mercato di gennaio. Ma nei prossimi mesi tornerà alla carica, soprattutto se il Monza otterrà la storica promozione in Serie A e sfruttando la forte amicizia con Kevin-Prince Boateng. Ribery è attualmente legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza a giugno.

0 0 vote Article Rating