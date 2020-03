La compagna di Ceccherini lascia l’ospedale: “Ho avuto un’emorragia e fuoriuscita di sangue, ho vissuto due brutte giornate”

La compagna del calciatore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ovvero Carola Neri, ha lasciato l’ospedale. Davvero una brutta disavventura quella vissuta dalla Neri che racconta quello che è le successo e le sue condizioni attuali: “Dopo due brutte giornate mi hanno dimessa, sono a casa. Devo stare ferma per tanti giorni ma sono serena e felice di essere tornata. Grazie di cuore a tutti. Ho avuto un’emorragia di un corpo luteo che ha causato rottura di vasi sanguigni e la fuoriuscita di sangue nell’addome. Ora sono stabile, con il dovuto riposo, in trenta/quaranta giorni ritornerò in forma”.