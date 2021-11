La controrisposta della Fiorentina al “no, grazie” del Sassuolo: Si va in Francia. Ma c’è anche un’alternativa brasiliana

La Fiorentina ha provato a riaprire per gennaio la strada che porta a Domenico Berardi del Sassuolo, ricevendo però un “no, grazie” da parte degli emiliani (potete leggere le dichiarazioni dell’AD neroverde, Carnevali QUI).

La controrisposta della Fiorentina è stata quella di aprirsi una corsia di mercato per arrivare a Jonathan Ikoné del Lilla. Trattativa certamente più facile rispetto a quella per l’azzurro: prezzo intorno ai 18 milioni di euro, giocatore gradito a Italiano. Il classe 1998 è in possesso di passaporto francese e di quello della Repubblica del Congo.

Ma, secondo La Nazione, c’è anche un’altra ipotesi nel ruolo: Luiz Henrique del Fluminense (Brasile).