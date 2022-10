“La Coppa può essere la salvezza della Fiorentina. La società si sofferma a lungo sui soldi tanto da far passare l’idea che la cessione di Vlahovic è stata un grande affare, mentre Italiano per spiegare i 4 ceffoni presi dalla Lazio…”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto un commento sulle vicende della Fiorentina che leggiamo sul suo giornale stamani.

Tra le altre cose, Polverosi scrive: “La società, quando parla Commisso, si sofferma a lungo sui soldi tanto da far passare l’idea che la cessione di Vlahovic è stata un grande affare. Poi succede che per spiegare i 4 ceffoni presi dalla Lazio (col primo tempo ben giocato, sia chiaro, dalla Fiorentina), Italiano accenni anche a “una squadra incensata perché il suo allenatore fa i cambi giusti”. In effetti quella squadra è “incensata” perché è prima in A e prima in CL e perché, sì, l’allenatore toglie uno stremato Politano, mette Lozano e quello fa gol, mentre Italiano toglie Kouame, l’unico che aveva ancora la forza di scattare, per mettere Saponara che da due mesi va a ritmi ridottissimi. Questo per dire che è meglio lasciar stare gli altri”.

Non resta che attaccarsi all’Europa dunque: “Domani torna la Conference, e qui sta la stagione della Fiorentina. Battere gli Hearts e puntare dritti al secondo posto, sperando magari in un crollo dei turchi. La Coppa può essere la salvezza”.