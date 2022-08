La Cremonese scalda i motori in vista della Fiorentina battendo 3-2 la Ternana in Coppa Italia

Vittoria in Coppa Italia per la Cremonese, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. La squadra neopromossa in Serie A, ha sconfitto il club umbro per 3-2 grazie all’autogol di Bogdan e alle reti di Okereke e Quagliata. Per gli ospiti in gol Rovaglia e Palumbo.

La società di Cremona avanza così nel torneo nazionale e affronterà ai 16esimi di finale il Modena, che oggi ha sconfitto il Sassuolo.

Sugli spalti del Paolo Mazza, impianto ferrarese che ha ospitato la vittoria della Cremonese, anche la presenza di Vincenzo Italiano.