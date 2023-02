La Curva Fiesole ha deciso, non ci sarà nella partita con la Juventus: “Condizioni inaccettabili per l’acquisto dei biglietti, invitiamo i tifosi viola a boicottare questa trasferta”

Nella prossima trasferta contro la Juventus, la Fiorentina non avrà i tifosi della Curva Fiesole al seguito. Questo perché i gruppi facenti parte del settore più caldo della tifoseria viola, hanno deciso di non acquistare biglietti per il match in segno di protesta.

“I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta Torino – fanno sapere – Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta male assoluto del calcio. Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo mai disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti”.

Poi la chiosa finale: “Rivolgiamo pertanto un invito a tutti I Tifosi Viola a boicottare la trasferta di Torino punto è arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business”.