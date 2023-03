La decisione sul possibile stadio temporaneo spetta alla Fiorentina, ma Commisso non parteciperà alla costruzione di impianti provvisori

Il tema Artemio Franchi tiene inevitabilmente banco tra i titoli della stampa odierna, a parlarne è anche il Corriere dello Sport-Stadio, che analizza come, in caso di parere negativo dell’Europa sui 55 milioni vincolati per il restyling del Franchi, una delle vie alternative sarebbe quella dei fondi privati. Sul versante Commisso, la situazione è chiara: “l’imprenditore italo-americano non è intenzionato a mettere un euro, dopo che gli è stato respinto il piano del nuovo stadio nell’area di Campi, così come il restyling del Franchi stanziando centinaia di milioni di tasca propria in entrambi i casi. Idem se gli venisse domandato di “partecipare” alla costruzione di uno stadio provvisorio in città per evitare che la Fiorentina vada a giocare lontano da Firenze per due stagioni”.

E se si risolvesse la questione Campo di Marte, ne sorgerebbe una seconda, proprio quest’ultima. Dove va a giocare la squadra viola per due stagioni? “Il presidente della Regione Toscana (Eugenio Giani ndr), è convinto che la “Scuola Marescialli” a Castello sia la soluzione ideale per tenere la Fiorentina a Firenze, portando la capienza da 7.000 a 27.000 posti e aggiungendo tutte le infrastrutture interne ed esterne necessarie per le licenze. Costi stimati: da 10 a 20 milioni. Da individuare chi li sosterrebbe, ma di sicuro non sarebbe la Fiorentina per il discorso di cui sopra”.