La delusione sulla faccia di Pradè. Il diesse voleva imboccare un’altra strada tecnica

Delusione. E’ quella che c’era sulla faccia di Pradè al termine della partita della Fiorentina contro lo Spezia. Una delusione espressa poi pienamente con le sue dichiarazioni nel dopogara.

Il direttore sportivo gigliato, come la proprietà del resto, si aspettava di più da questo gruppo e soprattutto non credeva fosse possibile arrivare a vedere una rimonta come quella di ieri pomeriggio, contro un avversario che doveva essere tramortito e che aveva pesanti e numerose assenze.

Però è anche vero un altro fatto: fosse dipeso da Pradè, la Fiorentina avrebbe imboccato un’altra strada tecnica. Non avrebbe confermato Iachini e avrebbe cominciato un altro ciclo con Juric in panchina. Commisso, sull’allenatore, ha fatto di testa sua.