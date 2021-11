La difficile rincorsa di Nico Gonzalez

A distanza di quasi tre settimane dall’annuncio della positività al Covid-19, nella giornata di sabato Nico Gonzalez si è finalmente negativizzato. Un’ottima notizia per la Fiorentina in vista del Milan, ma non è scontato che Vincenzo Italiano lo faccia partire dal 1’. L’ex Stoccarda, infatti, è rimasto tra le proprie mura per poco meno di venti giorni senza allenarsi, perdendo quindi la condizione fisica. Inoltre, deve sottoporsi a degli accertamenti medici necessari – in corso in queste ore – ad ottenere l’idoneità sportiva.

Per questo, è possibile che Italiano decida di farlo partire dalla panchina sabato sera contro il Milan: se così sarà, Saponara, Sottil e Callejon si giocheranno le due maglie al fianco di Vlahovic nel tridente offensivo della Fiorentina. E Gonzalez potrebbe diventare un’arma assai preziosa per la Fiorentina dalla panchina.