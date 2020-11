La dirigenza della Fiorentina scende in campo: I tre messaggi indirizzati ai giocatori viola. Gli alibi sono finiti

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento, la dirigenza della Fiorentina è subito scesa in campo. Il DG Joe Barone e il DS Daniele Pradè stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno inviato ai giocatori tre messaggi.

Il primo: dopo l’esonero di Iachini gli alibi sono finiti e tocca allo spogliatoio dimostrare grande attaccamento alla società ed anche ai tifosi.

Punto secondo: visto che la squadra è apparsa in difficoltà anche dal punto di vista fisico verranno valutate le condizioni dei singoli calciatori per verificare come dosare i carichi di lavoro individuali.

Infine, punto terzo, la dirigenza ha chiesto a capitan Pezzella e ai giocatori con maggiore esperienza come Callejon, Borja Valero, Ribery e Caceres di aiutare anche dal punto di vista psicologico i colleghi più giovani apparsi in evidente confusione.

Ora la Fiorentina si aspetta una pronta reazione da parte di tutti, a cominciare dalla trasferta di Coppa Italia di domani contro l’Udinese, per arrivare alla delicata sfida di campionato contro il Milan in programma il prossimo fine settimana.