La domenica a due facce di Lollo Venuti

E’ stata una domenica sicuramente particolare per Lorenzo Venuti. Dopo l’autogol contro la Juventus in Coppa Italia, il terzino destro della Fiorentina è stato schierato dal 1′ da Italiano a causa del problema al ginocchio di Odriozola. Firenze si è schierata al fianco del classe ’95, omaggiandolo con cori prima, durante e dopo la partita. E la Curva Fiesole ha anche esposto uno striscione a lui dedicato: “Forza Lollo, siamo con te“, questo il testo.

Sul campo, però, è stata tutta un’altra storia. Venuti ha nettamente percorso il duello con Lazovic, che soprattutto nel corso del primo tempo l’ha messo in difficoltà e saltato più volte. Dalla parte del nativo di Montevarchi sono nate tutte le azioni più pericolose del Verona, con la sensazione che prima o poi sarebbe potuto arrivare il gol. Alla fine, così non è stato ma rimangono le perplessità su un giocatore che dà sempre l’anima in campo (e probabilmente anche di più), ma che spesso non è all’altezza della situazione.