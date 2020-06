La fascia sinistra della Fiorentina potrebbe cambiare volto grazie ad uno scambio

In ambienti di mercato si continua a parlare con insistenza di un possibile scambio tra Fiorentina e Roma. Uno scambio che porterebbe il club viola ad avere un volto nuovo per la sua fascia sinistra. Dalla capitale potrebbe arrivare Leonardo Spinazzola, 27 anni, ex anche di Atalanta e Juventus. In direzione opposta invece potrebbe muoversi Cristiano Biraghi, sempre che l’Inter, squadra nella quale gioca attualmente, non decida di esercitare il diritto di riscatto nei suoi confronti, o non trovi un ulteriore accordo proprio con la Fiorentina per rinnovare il prestito.

