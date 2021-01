La Fiorentina ad un passo da Conti: è lui il rinforzo giusto per la difesa?

Dopo aver ceduto Pol Lirola in prestito con diritto di riscatto all‘Olympique Marsiglia, la Fiorentina è attiva sul mercato alla ricerca di un terzino destro. Il prescelto della società di Rocco Commisso dovrebbe essere Andrea Conti, classe ’94 in uscita dal Milan. Tra le fila dei rossoneri, l’ex Atalanta è chiuso da Calabria e Diogo Dalot: in stagione, infatti, ha giocato appena quattro partite tra campionato ed Europa League per un totale di 130′. Conti vuole andarsene per trovare maggior spazio e la Fiorentina potrebbe essere la squadra in grado di accogliere le sue richieste.

Sulla destra, salutato Lirola, sono rimasti solo Caceres, che di fatto gioca fuori ruolo, e Venuti, che ci mette tutto l’impegno del mondo ma non può fare il titolare. Il terzino del Milan, se in condizione, potrebbe essere il rinforzo ideale per la Viola di Prandelli. I dubbi a livello fisico sono proprio la discriminante maggiore sul suo acquisto: appena arrivato in rossonero, si è procurato un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per sei mesi. Rientrato a marzo, ad aprile è incappato nello stesso infortunio e ci ha messo lo stesso tempo per tornare. Altri tre mesi fuori durante il 2020, infine, per un intervento di regolarizzazione del menisco mediale.

Sono dunque tante le incognite fisiche che Conti si porta appresso, senza però dimenticare l’exploit con l’Atalanta nella stagione 2016-17: otto gol e quattro assist in trentatré partite. Al termine di quella stagione, il Milan sborsò ben ventiquattro milioni di euro più il cartellino di Pessina, che oggi è diventato il titolare della Dea dopo la rottura tra Gomez e Gasperini, per acquistarlo. Adesso potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina, una delle sue ultime occasioni per tornare grande.