La Fiorentina alza la testa nel secondo tempo e grazie al gol di Gonzalez strappa il pari sul campo della Lazio

Lazio-Fiorentina 1-1 (7′ Casale, 48′ Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri (84′ Igor), Biraghi; Bonaventura (72′ Mandragora), Amrabat, Barak; Kouame (46′ Saponara), Jovic (84′ Cabral), Gonzalez (77′ Ikone).

90’+4 Finisce la gara. La Fiorentina pareggia per 1-1 in casa della Lazio: a segno per i biancocelesti nei primi minuti della ripresa con Casale, pareggia ad inizio ripresa Gonzalez.

90’+ 4 Traversa della Fiorentina! Sugli sviluppi del calcio d’angolo centra in pieno il montante alto Milenkovic in area!

90’+3 Azione della Fiorentina avviata da Igor che va poi a servire Saponara, ci mette il guantone Provedel.

90’+1 Ammonito Immobile per proteste.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ Azione della Lazio, il pallone arriva a Immobile che calcia altissimo.

87′ Lotta intensa a centrocampo, con continui ribaltamenti di fronte da entrambe le parti.

84′ Ultima rassegna di cambi per la Fiorentina: escono Jovic e Ranieri, fanno il loro ingresso in campo Cabral, tornato dall’infortunio, e Igor.

81′ Milinkovic-Savic cerca Immobile che ci prova in spaccata mandando il pallone alto.

80′ Bel tiro di Mandragora da fuori area, interviene in parata Provedel.

77′ Calcio d’angolo battuto da Felipe Anderson, la Fiorentina allontana il pallone per rituffarsi subito in attacco.

74′ Occasione per la Lazio con Felipe Anderson che pesca Immobile in area, il suo destro sfila fuori vicino al secondo palo.

73′ Esce anche Nico Gonzalez, va in campo Ikone.

72′ Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, torna in campo Mandragora dopo l’infortunio.

70′ Altro doppio cambio della Lazio: escono Hysaj e Pedro, vanno in campo Lazzari e Immobile.

67′ Ammonito anche Amrabat per aver commesso fallo su Zaccagni.

66′ Ammonito Saponara per simulazione in area.

65′ Che occasione per la Fiorentina! Dodò crossa per il colpo di testa di Jovic, para Provedel!

62′ Doppio cambio nella Lazio: escono Luis Alberto e Cataldi, vanno in campo l’ex viola Vecino e Marcos Antonio.

59′ Zaccagni strappa il pallone dai piedi di Bonaventura e serve Felipe Anderson, che strozza più del dovuto il tiro sul secondo palo.

57′ Ci prova ancora Nico Gonzalez che cerca di spedire un pallone al sette carambolato sui suoi piedi, pallone che finisce fuori.

54′ Fiorentina galvanizzata dal pareggio, la manovra viola adesso è velocissima!

51′ Conclusione di Marusic da lontano, pallone che rasenta la traversa.

48′ GOOOOL!!! GONZALEZ!!!! Uno due a rientrare con Bonaventura e l’esterno viola scaglia in porta la conclusione per il pareggio! 1-1 all”Olimpico’!

46′ Fiorentina subito in attacco con Gonzalez che apparecchia per il tiro di Bonaventura, para Provedel.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio sugli esterni per la Fiorentina: esce Kouame, va in campo Saponara.

45’+2 Finisce il primo tempo. La Lazio è in vantaggio sulla Fiorentina grazie al gol segnato da Casale dopo sette minuti di gioco.

45’+2 Ammomito Zaccagni per fallo commesso su Dodò.

45’+1 Occasione per la Lazio, con Felipe Anderson che serve Pedro ostacolato da Bonaventura al momento della conclusione.

45′ Assegnati due minuti di recupero.

44′ Pressing della Fiorentina in attacco, ma la Lazio trova il modo di rispedire continuamente il pallone oltre la metà campo.

41′ Altro duello tra Kouame e Zaccagni, ma la rimessa è per i biancocelesti.

39′ Ammonito Kouame per un fallo commesso su Zaccagni.

36′ Fiorentina che torna in attacco, ma Gonzalez sbaglia totalmente il cross spedendo il pallone in curva.

33′ Pedro in pressing su Terracciano che è costretto a sbarazzarsi subito del pallone consegnandolo a Biraghi.

30′ Lazio che torna ad attaccare con aggressività, Terracciano esce su un cross destinato a Milinkovic-Savic in area e fa suo il pallone.

27′ Occasione per la Fiorentina! Gran tiro di Jovic da fuori area, c’è il tempestivo intervento di Provedel a neutralizzare la conclusione.

24′ Azione insistita di Luis Alberto che porta via il pallone a Ranieri e va al tiro, conclusione fuori misura.

21′ Fiorentina che sta cercando di palleggiare nella metà campo della Lazio, i biancocelesti risolvono sempre in chiusura.

18′ Calcio d’angolo di Biraghi tagliato in area, non ci arriva nessun compagno in attacco.

15′ Ci prova Gonzalez con un tiro di potenza da fuori e diretto sul palo lontano, pallone che finisce fuori.

12′ Squillo di Barak, che va a calciare un pallone perso dalla Lazio ma il tiro finisce largo sul secondo palo.

10′ Lazio che è diventata padrone del campo in pochi minuti e ha iniziato ad attaccare soprattutto sulle corsie esterne.

7′ Gol della Lazio. Segna Casale che raccoglie il pallone in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Luis Alberto. Gol convalidato dopo una breve revisione del VAR, biancocelesti in vantaggio.

6′ Prova un lancio in profondità Biraghi, Casale recupera il pallone.

3′ Avvio abbastanza vivace della Fiorentina, con la Lazio che sta rallentando un po’ in fase di costruzione.

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Olimpico’!

Roma, due settimane dopo. L’Europa si è stranamente avvicinata, vista la penalizzazione inflitta alla Juventus, ma la Fiorentina non si è rialzata, anzi. I ragazzi di Italiano arrivano all’Olimpico per sfidare una Lazio in piena corsa Champions dopo un tremendo k.o. contro il Torino. Una sfida estremamente complicata per la Viola, come confermano anche gli ultimi precedenti contro i biancocelesti. Fiorentinanews.com seguirà la partita offrendovi la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 18.

