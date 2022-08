La Fiorentina batte il Twente grazie a un super primo tempo, ma subisce un gol che lascia aperti i giochi in vista del ritorno

Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA-TWENTE 2-1 (1′ Nico Gonzalez, 30′ Cabral, 64′ Cerny)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (85′ Dodo), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Amrabat, Maleh, Duncan (60′ Mandragora); Nico Gonzalez (85′ Kouame), Cabral (68′ Jovic), Sottil (60′ Ikonè). All. Italiano

95′ – Finisce qui! Fiorentina batte Twente 2-1 nell’andata dei preliminari di Conference League

94′ – Maleh perde un pallone sanguinoso e prende il giallo per fallo tattico

93′ – Biraghi direttamente in porta ma è una telefonata per il portiere

92′ – Fallo prezioso preso da Jovic sulla trequarti del Twente

91′ – Giallo per Amrabat

90′ – 5 minuti di recupero

89′ – Cambio nel Twente: fuori Zerrouki, dentro Steijn

87′ – Azione offensiva confusa del Twente, alla fine il pallone arriva a Terracciano

85′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Venuti e Nico Gonzalez, dentro Dodo e Kouame

81′ – Ritmi bassissimi adesso, Fiorentina che fa fatica a fare gioco

79′ – A terra dolorante Nico Gonzalez dopo aver subito un calcione. L’argentino però ce la fa

77′ – Spint di Venuti che appoggia per Ikonè, dribbling non riuscito per lui

75′ – Cambio nel Twente: fuori Misidjan, dentro Tzolis

75′ – Cerny salta secco Biraghi che lo stende e regala una punizione sulla destra al Twente

73′ – Batte Biraghi per l’inserimento di Milenkovic ma è fuorigioco

72′ – Fallo su Nico Gonzalez, punizione qualche metro fuori dall’area per la Fiorentina

70′ – Ammonito anche Cerny per l’ennesimo fallo su Biraghi

68′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Cabral, dentro Jovic

67′ – A terra Nico Gonzalez, Biraghi si lamenta con il guardalinee per i continui falli dei giocatori del Twente

64′ – Gol del Twente. Imbucata per Cerny che si infila in mezzo a Nastasic e Biraghi e batte Terracciano in uscita. 2-1

61′ – Fallo di Vlap su Venuti e giallo per lui

60′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Sottil e Duncan, dentro Ikoné e Mandragora

59′ – Nico Gonzalez serve Venuti che converge verso il centro e poi opta per un improbabile tiro di sinistro che finisce ampiamente fuori

58′ – Fallo su Maleh, la Fiorentina respira un po’

56′ – Pressing del Twente, Terracciano sbaglia con i piedi e la Fiorentina rischia

55′ – Azione insistita sulla sinistra del Twente, da una mano e allontana Nico Gonzalez

54′ – Giallo per Propper che ha fatto ostruzione su Cabral

52′ – Bravo Milenkovic in copertura su Van Wolfswinkel che rimane a terra

50′ – Ancora a terra dolorante Sottil dopo uno scontro con Brenet

49′ – Rimessa laterale e palla spazzata nel nulla da Venuti

47′ – Il Twente sembra più aggressivo in questo inizio di ripresa

45′ – Comincia la ripresa

Doppio cambio all’intervallo nel Twente: fuori Rots e Pleguezelo, dentro Cerny e Hilgers

SECONDO TEMPO

46′ – Finisce qui il primo tempo, Fiorentina avanti 2-0 sul Twente

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Corner di Biraghi, grande stacco di Cabral che incorna nell’angolino ma Unnerstall vola e devia il pallone in tuffo

42′- Sottil taglia il campo ma poi sbaglia il suggerimento per Nico Gonzalez. Subito dopo i due esterni offensivi si invertono

39′ – Che brivido per la Fiorentina! Bellissima punizione di Vlap, il pallone sfiora il palo alla destra di un immobile Terracciano

38′ – Ingenuità di Milenkovic che tocca il pallone di mano nei pressi dell’area, giallo e punizione dal limite per il Twente

37′ – Cabral punta la porta, non vede il portiere piazzato malissimo e calcia un po’ a occhi chiusi, deviazione di un difensore e palla in mano a Unnerstall

35′ – Cross di Biraghi sul secondo palo, Cabral ha il tempo di controllare di petto e calciare forte verso la porta, palla fuori di poco

34′ – Sottil punta Brenet e prende calcio d’angolo

32′ – Ennesimo fallo di Smal che stavolta si prende il cartellino giallo

30′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! CABRAL! Lancio per Sottil che si invola in campo aperto, entra in area e appoggia per Cabral che in scivolata insacca da due passi. 2-0!

29′ – Punizione messa in mezzo da Zerrouki, un rimpallo favorisce la Fiorentina e si riparte da Terracciano

28′ – Che occasione per la Fiorentina! Biraghi mette in mezzo la punizione, il portiere esce ma lascia passare il pallone e Nico Gonzalez manca per pochissimo la battuta a porta vuota

27′ – Trattenuta su Nico Gonzalez e punizione dalla destra per la Fiorentina

25′ – Altro fallo di Rots su Biraghi, punizione nella metà campo viola

24′ – Palla messa sul secondo palo, tiro al volo non preciso di Sottil e poi la difesa del Twente libera

23′ – Bravo Biraghi a passare davanti a Rots che lo stende, punizione dalla sinistra per la Fiorentina

22′ – Contatto tra Nico e Smal, punizione dalla sinistra per il Twente. Nulla di fatto, palla alla Fiorentina

21′ – Momento di pausa per la Fiorentina che commette qualche errore di troppo in fase di impostazione

19′ – Stop e tentativo di apertura da parte di Cabral che però colpisce male e regala palla al portiere

18′ – Giro palla della Fiorentina che alla Fiorentina va lunga con Nastasic

16′ – Propper batte una punizione direttamente in area, attento nell’uscita Terracciano

15′ – Azione fotocopia a quella del gol, stavolta sul cross di Biraghi arriva Cabral che però non trova la porta di testa

13′ – Problemi in fase di impostazione per il Twente, che butta via un altro pallone

11′ – Ennesimo sprint di Sottil che entra in area e tocca per Cabral, il brasiliano non riesce a girarsi e allora tocca per l’accorrente Duncan, piattono altissimo

10′ – Fallo di Smal su Nico Gonzalez, punizione dalla trequarti per la Fiorentina. Battuta di Biraghi, palla altissima

9′ – Tutto ok per Sottil che si rialza e riprende a giocare

8′ – Sottil converge in area e viene messo giù, per l’arbitro non c’è nulla ma il giocatore viola rimane a terra dolorante

7′ – Cross in mezzo dalla destra, Maleh accomoda per Sottil che tira ma viene rimpallato, fuori area arriva Amrabat che però calcia malissimo sul fondo

6′ – Scambio tra Sottil e Biraghi, suggerimento per Maleh che crossa ma il pallone è troppo lungo sul secondo palo

3′ – Fiorentina scatenata, gli uomini di Italiano pressano su tutti i palloni

1′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! NICO GONZALEZ! Azione meravigliosa della Fiorentina con Sottil che libera di tacco Biraghi, cross in mezzo e stacco imperioso di Nico Gonzalez che la mette nell’angolino di testa. 1-0!

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo, Smal; Zerrouki, Vlap; Sadilek, Rots, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans

Alle ore 21 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Twente, nella gara valida per l'andata dei preliminari di Conference League. Un appuntamento importantissimo che Fiorentinanews.com seguirà con la sua consueta diretta testuale, raccontandovi la partita minuto per minuto.