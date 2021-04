La Fiorentina blinda Castrovilli. Piace a molte squadre ma Commisso è già pronto a fare la stessa mossa della scorsa estate

Un tesoro di nome Gaetano Castrovilli per la Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio usa questi termini per parlare stamani del centrocampista sul quale il club viola vorrebbe costruire il proprio futuro. Di più, la società ha intenzione di blindarlo: Commisso lo ha tolto dal mercato la scorsa stagione e vuol fare lo stesso anche quest’estate. E questo, secondo il giornale sportivo, nonostante piaccia a squadre come Milan, Juventus, Roma e Atalanta.

Tra un po’ di tempo il suo nuovo contratto, quello che porterà la scadenza ad essere prolungata fino al 2025, diventerà tema di discussione tra il presidente gigliato e il suo entourage.