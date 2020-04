La Fiorentina vuole blindare Dragowski: un ulteriore prolungamento di contratto per il portiere polacco?

Tra tanti punti di domanda tra l’emergenza coronavirus e il futuro di campionato e squadra, la Fiorentina sembra avere almeno una certezza. Se dal mercato dovranno arrivare risposte importanti quantomeno in attacco e a centrocampo, lo stesso discorso non vale per la porta. Secondo calciomercato.com, infatti, il club viola ha intenzione di blindare Bartlomiej Dragowski, prolungando ulteriormente il suo contratto che già arriva al 2023. La Fiorentina sarebbe in costante contatto con il procuratore del ragazzo Mariusz Kulesza, per una trattativa che sarebbe davvero molto importante. Allungare ancora il contratto, magari per arrivare a cinque anni, significherebbe puntare fortemente su Dragowski, riconoscendogli il ruolo di punto fermo per i prossimi anni e quindi per il progetto di Commisso. Vedremo se le parti arriveranno ad un accordo, ma una cosa è certa: la Fiorentina ha tanta voglia di vincere quella scommessa (fino a un certo punto) cominciata un’estate fa.