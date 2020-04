La Fiorentina chiama Belotti, ma Cairo non cambia idea

Le manovre intorno ad Andrea Belotti non accennano a fermarsi. Su Tuttosport di oggi leggiamo che il centravanti del Torino è nel mirino di alcuni club italiani, Napoli e le new entry Fiorentina, oltre che di alcune squadre che giocano in Premier League. Però, si legge sempre sul giornale citato, il patron granata, Urbano Cairo non ha cambiato idea su di lui: tutto ruota sempre intorno al giocatore più rappresentativo presente nella rosa della sua squadra. In sostanza lo stesso Cairo ha ribadito l’incedibilità del proprio bomber.