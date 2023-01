“La Fiorentina ci potrebbe riprovare per un attaccante che non è mai passato di moda, compatibile con le esigenze di Italiano”

Arrivato alla Roma a parametro zero la scorsa estate, Andrea Belotti non ha trovato lo spazio che desiderava nella squadra di Mourinho. Per questo motivo, la Fiorentina, come riportato a Radio Bruno da Riccardo Galli, esperto di mercato per La Nazione, avrebbe provato un contatto nelle ultime ore:

“Per l’attacco viola, Pradè ha avuto un contatto con un giocatore che stima da tempo: Andrea Belotti. Ritengo che sia un giocatore compatibile con le esigenze della Fiorentina. C’è interesse e la squadra mercato è pronta a muoversi nel caso vi fossero anche le condizioni favorevoli“.