La Fiorentina dovrà fare a meno di Amrabat per un bel periodo. Ma almeno si tiene Maleh

La Fiorentina dovrà fare a meno di Sofyan Amrabat per alcune settimane. Il centrocampista viola è stato convocato dal Marocco in vista della prossima Coppa d’Africa che prenderà il via ad inizio gennaio e si concluderà, con la finalissima, ad inizio febbraio.

Nella lista resa nota dal CT Vahid Halilodzic non c’è però Youssef Maleh, che è stato chiamato nelle partite di qualificazione ai prossimi mondiali ma ‘risparmiato’ per questo appuntamento. Poco male, c’è da dire in modo egoistico, perché almeno potrà essere a disposizione di Vincenzo Italiano per il campionato di Serie A.