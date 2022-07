La Fiorentina sarebbe ancora interessata a Denis Suárez. Ma dalla Turchia insistono per prenderlo

La Fiorentina continua ad osservare Denis Suárez, centrocampista del Celta Vigo e scuola Barcellona. Si era già sentito parlare insistentemente dell’interesse di Viola e Lazio su di lui. La Serie A, tuttavia, non è l’unico campionato da cui arrivano allettanti proposte.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo AS, il Galatasaray sarebbe in netto vantaggio su tutte le pretendenti per l’acquisto dello spagnolo; il Celta non si smuove e chiede 4 milioni di €. I turchi, tra l’altro, sarebbero stati molto vicini anche a Florian Grillitsch, ex obiettivo viola, ma la trattativa è saltata per gli stessi motivi per cui l’austriaco non è arrivato a Firenze.