La Fiorentina è arrivata troppo tardi per Aouchiche: il talento francese ha già deciso il suo futuro

Qualche settimana fa avevamo scritto dell’interesse per la Fiorentina nei confronti di Adil Aouchiche, giovane centrocampista francese. Il classe 2002, considerato uno dei talenti più puri nel suo Paese, si era infatti liberato dal PSG rifiutando il rinnovo del contratto. Tuttavia, come riporta calciomercato.com, la Fiorentina si è mossa tardi per lui. Il club viola ha avuto contatti con l’entourage del ragazzo, ma solo quando aveva già deciso la sua prossima destinazione. Aouchiche ha scelto infatti di accasarsi al Saint-Etienne, club che gli può garantire un maggiore minutaggio per poter crescere.

