La Fiorentina e il cartello nel centro sportivo Davide Astori che calza a pennello

“C’è un cartello attaccato dentro il centro sportivo Davide Astori. Recita: “Puntualità regola d’oro. Se sei in anticipo di 5 minuti, sei in orario. Se sei in orario, sei già in ritardo. Se sei in ritardo, non ci sei”. Sembra fatto apposta per questa sera: la Fiorentina ha un appuntamento con la sua storia, deve correre e arrivare in anticipo”.

E’ questo l’incipit di un articolo pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio, a firma Alessandro Mita, relativo alla partita di stasera tra Fiorentina e Basilea. Eh sì, i viola hanno un appuntamento fissato con la storia, la propria, devono arrivare puntuali e non lasciarsi sfuggire l’occasione. Quel cartello calza proprio a pennello con il momento che stanno vivendo i gigliati.