La Fiorentina e quel brutto rapporto coi minuti di recupero. La squadra di Italiano è l’unica che…

Ormai siamo sempre più abituati ad assistere a partite che sfiorano i 100′, con recuperi extra large che costringono i giocatori a non abbassare la concentrazione fino al fischio finale dell’arbitro. Proprio nei minuti di recupero la Fiorentina ha perso l’ultima gara giocata contro il Sassuolo, quando la rete di Defrel ha sgretolato un punto che sarebbe stato prezioso per la compagine viola. La squadra di Italiano però non è la prima volta che subisce gol nell’extra-time.

Era già accaduto con Criscito al 98′ in Genoa-Fiorentina, 1-2 alla quarta giornata; poi Cuadrado al 91′ all’Allianz Stadium; la giornata successiva lo sfortunato autogol di Venuti al 96′ contro il Milan e per ultimo il gol appunto di Defrel. Inoltre, la cosa più curiosa, è che la Fiorentina è l’unica squadra di Serie A a non aver mai segnato una rete nei minuti di recupero. Di seguito i numeri di tutte le squadre italiane, con i viola inevitabilmente all’ultimo gradino della speciale classifica.