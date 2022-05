La Fiorentina è tornata ad essere sensibile sulla questione Belotti

Esattamente un anno fa, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, aveva dato indicazioni ai suoi per valutare un possibile investimento sul centravanti, Andrea Belotti. A scriverlo stamani è La Nazione, che rilancia questo nome.

L’attaccante può lasciare Torino a costo zero, chi lo vuole prendere deve spingere sull’ingaggio. La Fiorentina, secondo il giornale cittadino, da qualche settimana è tornata ad essere sensibile alla questione, anche se il Gallo starebbe per essere convocato di nuovo da Cairo per una proposta di rinnovo con il Toro. Sarà in grado di offrirgli un progetto importante il numero uno granata?