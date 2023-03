La Fiorentina e un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione sui cartellini rossi. Prima per espulsioni… la Juventus

Ricordate il primo periodo della Fiorentina di Vincenzo Italiano? Fu decisamente caratterizzato dal cartellino rosso facile, da parte di molti calciatori. Ebbene, nella seconda stagione del tecnico a Firenze, la squadra gigliata ha imparato a contenersi.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina ha rimediato soltanto 2 cartellini rossi in Serie A fino a questo momento: Igor a Bologna e Dodo a Roma. Tra parentesi, nell’intera stagione sono tre, perché c’è anche un’altra espulsione di Igor in Conference League, contro il Twente. Il distacco è comunque enorme con la scorsa stagione, quando la Viola rimediò 10 espulsioni in stagione.

Di seguito, la classifica della stagione corrente in Serie A per espulsioni:

1 – Juventus 6

2 – Empoli 5

3 – Salernitana e Spezia 4

5 – Atalanta, Roma e Verona 3

8 – Inter, Sassuolo, Lazio, Monza, Fiorentina, Lecce, Bologna e Milan 2

16 – Cremonese, Napoli, Udinese e Sampdoria 1

20 – Torino 0