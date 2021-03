“La Fiorentina è una delle pochissime senza debiti bancari. Questo perchè Commisso ha…”

Il giornalista Marco Iaria è intervenuto a Lady Radio parlando della situazione economica della Serie A: “A fronte di bilanci disastrati, ancor prima del Covid, la Serie A ha perso competitività. In Europa le nostre squadre fanno magre figure, tranne qualche exploit. Il livello delle italiane è mediamente più basso. Questo decennio di magre consolazioni è coinciso con un decennio dove le società hanno largheggiato nelle spese tra rosa, stipendi e trasferimenti. Possiamo dire come gli investimenti non abbiano fruttato, c’è poi una zona grigia del calciomercato come le plusvalenze gonfiate che fa sì che i fondi vadano distratti in questi investimenti e non si traduce in un miglioramento per le squadre”

E sulla Fiorentina: “Ha una situazione pesante di gestione, di dinamica costi-ricavi, è la garanzia assicurata dalla proprietà. Commisso ha immesso circa sessanta milioni in conto capitale, ha consentito di azzerare i debiti bancari. La Fiorentina è una delle pochissime senza debiti bancari, è un grande margine che tu hai grazie a Commisso. Poter avere una posizione finanziaria leggera è una arma in più”