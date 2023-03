La Fiorentina espugna Cremona, ecco la terza vittoria di fila in campionato. Cabralone segna ancora

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Cremonese-Fiorentina 0-2 (27′ Mandragora, 50′ Cabral)

Fiorentina: Sirigu; Dodô (76′ Venuti), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora (84′ Duncan), Ikone (67′ Gonzalez), Barak, Cabral (67′ Jovic), Saponara (46′ Brekalo). All.: Italiano.

93′: Finisce la partita, la Fiorentina espugna Cremona con un due a zero grazie ai gol di Mandragora e Cabral, terza vittoria di fila in campionato per i gigliati. Alè!

91′: Ultime indicazioni da parte di Italiano che si preoccupa dello schieramento difensivo della squadra. Per questi minuti di recupero, il tecnico viola si è tolto il giaccone che ha indossato per tutta la gara.

89′: Saranno tre i minuti di recupero concessi dall’arbitro. Ancora poco e sarà possibile festeggiare la terza vittoria di fila in campionato.

86′: Sinistraccio di Valeri da dentro l’area di rigore della Fiorentina. La sua conclusione finisce nella curva occupata dai sostenitori della squadra di casa.

85′: Jovic fa un movimento per attaccare la porta avversaria, viene imbeccato da un compagno, ma il passaggio per il serbo risulta leggermente lungo e viene bloccato in uscita da Carnesecchi.

84′: Italiano gioca l’ultima carta a propria disposizione mettendo Duncan a fare legna a metà campo, sostituendo il realizzatore del gol del vantaggio, Mandragora.

81′: Cross teso e basso dalla destra di Venuti, palla leggermente lunga per Jovic che, se avesse agganciato il pallone avrebbe segnato il 3-0.

80′: Miracolo di Sirigu, che rimane in piedi fino alla fine e nega il gol ad Okereke che si era presentato da solo davanti a lui.

78′: Altra doppia sostituzione per i grigiorossi, con Ghiglione e Meitè messi dentro da Ballardini per Pickel e Galdames.

76′: E’ il momento anche di Venuti che va ad inserirsi dietro a destra. Va a riposarsi Dodô che viene preservato nel finale.

73′: Torna a toccare palla Sirigu. Lo fa uscendo in presa alta su un fallo laterale messo direttamente all’interno dell’area dalla Cremonese.

70′: Sventolano i vessilli dei tifosi gigliati nel settore ospiti. Grande atmosfera tra i sostenitori gigliati.

67′: Doppio cambio per i viola con Gonzalez che subentra ad Ikone, mentre Jovic prende il posto di Cabral che ha segnato la rete del 2-0.

66′: Si fa vedere la Cremonese, cross dalla sinistra di Valeri per Ciofani, che prende il tempo su Martinez Quarta e di testa mette di poco alto.

64′: Okereke trova uno spazio nella difesa viola, da dentro l’area prova ad imbeccare Ciofani, ma Milenkovic è bravo a chiudere e ad evitare all’attaccante grigiorosso di battere a rete.

62′: Palla filtrante di Dodô dentro l’area, anche se un po’ defilata, per il connazionale Cabral che però spara alto. Si lamenta Ikone che voleva palla in mezzo.

60′: Ammonito Brekalo per la Fiorentina. Il croato a giudizio dell’arbitro ha alzato troppo il gomito su un avversario per prendere posizione.

59′: Tsadjout e Dessers lasciano il terreno di gioco, al loro posto entrano Buonaiuto e Ciofani.

58′: La Fiorentina può gestire vantaggio e pallone a proprio piacimento.

55′: Cartellino giallo sventolato all’indirizzo di Mandragora, che commette fallo tattico a centrocampo sulla ripartenza della Cremonese.

53′: Sostituzione effettuata anche dalla Cremonese, con Okereke al posto di Sernicola.

51′: Viene ammonito Ferrari per la Cremonese per un fallo commesso nei pressi del limite dell’area su Ikone.

50′: GOOOOOLLLLL!!! Spettacolare azione della Fiorentina. Allungo di Brekalo sulla sinistra, passaggio per Mandragora che scambia al limite con Barak, si presenta da solo davanti a Carnesecchi e decide di servire Cabral che non ha difficoltà a depositare il pallone in fondo al sacco: 2-0 per i viola.

46′: Secondo tempo iniziato con il pallone in possesso della Cremonese stavolta.

46′: La prima sostituzione è della Fiorentina che fa entrare Brekalo al posto di Saponara. Finalmente si rivede il croato che avrà anche diversi minuti a disposizione per mettersi in mostra.

46′: Pronto Brekalo per entrare in campo in apertura di ripresa.

45′: Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina grazie al gol realizzato da Mandragora al 27′.

44′: Duro intervento di Benassi su Amrabat. L’ex viola rischia il cartellino giallo ma viene graziato dall’arbitro in questa circostanza.

42′: Altro angolo per la Fiorentina e alla battuta stavolta va Mandragora. Ma il suo traversone è troppo lungo e sorvola tutta l’area di rigore della Cremonese. Cabral si impegna ma non ce la fa a rimettere dentro il pallone.

39′: La Fiorentina gioca molto sulla propria destra cercando di innescare spesso Ikone in velocità. Il francese ha un buon passo e tiene in apprensione la retroguardia avversaria.

37′: Angolo battuto teso da Biraghi per la testa di Martinez Quarta che però spara alto sopra la traversa.

36′: Barak arriva su un passaggio che sembrava essere lungo di Ikone e dal fondo mette in mezzo per l’accorrente Cabral che viene anticipato in angolo sul più bello.

34′: Valeri va via sulla sinistra del fronte offensivo grigiorosso, scarico per Dessers che dal limite fa partire un tiro che termina altissimo. Il giocatore della Cremonese era da solo.

32′: La rete subita sembra aver dato un contraccolpo psicologico alla Cremonese, che commette diversi errori in fase di costruzione di gioco.

30′: Grande esultanza dopo il gol per Mandragora che porta così a quattro il suo bottino stagionale, perché oltre alle due reti segnate alla Cremo, ci sono anche due gol in Conference da aggiungere.

27′: GOOOLLLLL!!!! Barak sventaglia da destra verso sinistra su Saponara, palla dentro per Mandragora, che cerca di imbeccare Ikone. Dopo il tocco del francese, Mandragora si ritrova il pallone sui piedi a centro area e di sinistro batte Carnesecchi. Secondo gol in campionato del centrocampista, entrambi segnati alla Cremonese.

26′: Ikone guadagna un calcio d’angolo, inseguendo un pallone difficile da controllare. Batte Biraghi con palla sul primo palo che però viene respinta.

23′: Comincia a prendere campo la Fiorentina, anche se questo possesso di palla non riesce ancora ad essere produttivo.

20′: Pressing quasi furioso degli attaccanti della Cremonese, che mettono in difficoltà i difensori viola. Stavolta perde palla Martinez Quarta, ma la squadra viola non paga pegno nella circostanza.

17′: Conclusione dalla distanza di Mandragora. Dai venti metri il centrocampista fa partire un sinistro che termina a lato di circa un metro.

16′: Ikone entra nell’area grigiorossa e mette un buon pallone per Cabral, alla fine la sfera finisce su Barak che viene murato da Ferrari. Senza l’intervento del giocatore della Cremonese sarebbe stato probabilmente gol.

14′: Break offensivo della Fiorentina, Saponara si trova in condizione di servire dentro l’area Cabral, ma il suo passaggio viene intercettato sul più bello.

11′: Cross dalla sinistra di Biraghi, in uscita Carnesecchi blocca il pallone che stava per finire sulla testa di Cabral.

8′: Pressing di Dessers che rischia di mettere in grossa difficoltà Sirigu in uscita. Il portiere se la cava con un rinvio che viene toccato dall’avversario e con un fallo laterale.

6′: Colpo di testa di Milenkovic su angolo battuto dalla sinistra dai viola. Parata semplice di Carnesecchi.

4′: Ritmi rallentati dai viola, ottimo davvero il sostegno e il colpo d’occhio che offrono i tifosi viola che hanno seguito la squadra in questa trasferta.

2′: Cremonese vicina al gol con un colpo di testa di Dessers che anticipa Sirigu ma mette alto sopra la traversa.

1′: Via alla partita, prima palla gestita dai viola.

1′: Un minuto di raccoglimento osservato dalle due squadre prima dell’inizio del match.

La Fiorentina prosegue il suo percorso in campionato con un entusiasmo ritrovato, dopo i due successi contro Hellas Verona e Milan. La Viola, momentaneamente a -5 dal settimo posto, è ospite allo ‘Zini’ contro una Cremonese che ha leggermente migliorato la propria situazione, ma che deve disperatamente raccogliere punti per sperare in una clamorosa salvezza. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 15.