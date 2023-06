La Fiorentina fa il suo dovere e chiude a -6 dall’anno scorso, ora tutto nelle mani del Torino in ottica ottavo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria d’autorità per chiudere il campionato quella della Fiorentina sul campo del Sassuolo: un 3-1 deciso da Cabral, Saponara e Gonzalez. Sono tre punti che fissano a 56 lo score del secondo campionato viola di Italiano: 6 punti in meno dell’anno scorso ma la possibilità di agganciare l’ottavo posto in caso di mancata vittoria del Torino domani con l’Inter (e di squalifica della Juve da parte della Uefa).

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 71, Inter 69, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 36, Verona 31, Spezia 31, Cremonese 24, Sampdoria 19.