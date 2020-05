La Fiorentina fa poker contro il Cagliari e si laurea Campione d’inverno – VIDEO

La Fiorentina in testa alla classifica, purtroppo, non è una cosa a cui siamo abituati. E ancor meno la conquista del titolo di campioni d’inverno, come avvenne nella stagione 1998/99. Al Franchi arriva un Cagliari in lotta nelle posizioni basse della graduatoria, ma decisamente ispirato. Ne nasce un incontro pirotecnico, con ben sei gol. Al vantaggio di Batistuta infatti risponde O’Neill, che trova la rete dopo tante grandi parate di Toldo. Nella ripresa i sardi passano addirittura in vantaggio con De Patre, ma l’espulsione di Zanetti da speranza alla Fiorentina. Riversatisi nella metà campo avversaria più con orgoglio che con ordine tattico, i viola trovano il pareggio al 76′ con un tiro nell’angolino di Edmundo. E poi, sale in cattedra Batistuta. Al 79′ l’argentino insacca sotto porta sugli sviluppi di un corner, all’89’ cala il poker chiudendo la partita. Tripletta del Re Leone e apoteosi della Fiorentina, che vince e chiude il girone d’andata da prima della classe. Un traguardo che poi non si concretizzerà nello Scudetto, ma che rimane uno dei punti più alti della storia viola nel campionato italiano.

