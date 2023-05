La Fiorentina fa un passettino e il Torino si rifà sotto, Atalanta e Juve avanzano in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tanto spettacolo e tanti gol nelle prime gare del turno infrasettimanale, con la Fiorentina che impatta per 3-3 a Salerno in una partita pazza, grazie a Gonzalez, Ikoné e Biraghi. Un punto che serve a poco per la verità, con il Torino che invece si riavvicina vincendo a Genova contro l’ormai retrocessa Sampdoria: a segno Buongiorno e Pellegri.

Sugli altri campi: in zona Champions vittorie per Atalanta (3-2 allo Spezia) e Juventus (2-1 al Lecce). Per i bergamaschi reti di De Roon, Zappacosta e Muriel, dopo il gol iniziale di Gyasi e poi quello finale di Bourabia. Per la Juve invece gol di Paredes e di Vlahovic, nel mezzo il pari momentaneo di Ceesay su rigore.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 79, Juventus 63, Lazio 61, Atalanta 58, Inter 57, Roma 57, Milan 57, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.