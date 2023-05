La Fiorentina Femminile si fa riprendere dal Milan e manca l’aggancio al terzo posto

La Fiorentina Femminile allenata da Patrizia Panico pareggia per 1-1 in casa contro il Milan. Apre le marcature per le ragazze viola Boquette su calcio di rigore al 41′, ma al 51′ le rossonere trovano il pareggio con Domping.

Niente terzo posto in classifica quindi per la Fiorentina, che dopo questo scontro diretto restano quarte a quota 39 con il Milan sopra di un punto a 40.