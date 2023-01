La Fiorentina gioca un tempo e mezzo in dieci per l’espulsione di Dodô e viene stesa dai colpi di Dybala

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Roma-Fiorentina 2-0 (40′, 81′ Dybala)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (29′ Venuti), Amrabat; Ikone (46′ Gonzalez), Bonaventura (84′ Castrovilli), Kouame; Jovic (46′ Barak).

90’+3 Finisce qui la partita. La Roma batte per 2-0 la Fiorentina grazie alla doppietta di Dybala. Da ricordare che i viola sono rimasti in dieci per l’espulsione di Dodô dopo nemmeno 25 minuti di gioco.

90’+1 Fiorentina ancora vicina al gol! Sugli sviluppi del calcio d’angolo va a calciare di potenza Kouame, interviene in parata Rui Patricio.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ Occasione per la Fiorentina! Cross di Biraghi da calcio d’angolo, stacca Milenkovic di testa mandando di pochissimo fuori il pallone con anche la deviazione di Celik.

87′ Cambi in attacco per la Roma: escono Dybala e Abraham, vanno in campo Belotti e Solbakken.

84′ Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Castrovilli.

81′ Gol della Roma. Lancio lungo per Abraham che serve sull’altro lato Dybala per la conclusione del 2-0 per i giallorossi.

78′ Cartellino giallo anche per Igor dopo aver trattenuto Abraham.

75′ Tempestivo Barak che è andato a chiudere su Dybala seguendolo nel suo inserimento in area.

74′ Sostituzione nella Roma: esce Pellegrini, tocca a Tahirovic.

71′ Roma che costruisce in attacco ma è sprecisa, la Fiorentina cerca di intervenire soprattutto sugli eventuali palloni persi dai giallorossi.

68′ Roma che per il momento si limita a controllare la partita, la Fiorentina cerca invece di farsi vedere in area tramite il lancio lungo

65′ Girandola di cambi nella Roma: escono Zalewski e Bove, vanno in campo Spinazzola e Bove.

62′ Ammonito Bove per fallo commesso su Bonaventura.

60′ Scivola Abraham in area, poi recupera il pallone e tenta il tiro, para Terracciano.

58′ Buon calcio d’angolo di Biraghi, salta altissimo Kouame di testa ma manda il pallone sopra la traversa.

55′ Parapiglia tra Gonzalez e Kumbulla, ammoniti entrambi.

53′ Occasione per la Fiorentina con Gonzalez che scappa per via centrali e serve l’accorrente Bonaventura per il tiro, la conclusione viene ribattuta da Kumbulla.

50′ Scivola Biraghi e Dybala scappa via servendo Celik che va al tiro sul primo palo, interviene Terracciano grazie anche al legno.

49′ Stacca di testa Milenkovic su calcio d’angolo, il pallone finisce oltre la traversa.

46′ La Fiorentina torna in campo con un doppio cambio: tocca a Barak e Gonzalez, escono Ikone e Jovic.

45’+2 Finisce il primo tempo. La Roma è in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato al 40′ da Dybala. Sta costando parecchio l’espulsione di Dodô dopo nemmeno 25 minuti di gioco.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

43′ Dominio territoriale della Roma, che sta giocando a tutto campo: la Fiorentina cerca di riorganizzarsi un po’ in fase di costruzione.

40′ Gol della Roma. Abraham aggiusta di petto il pallone per Dybala, che va alla conclusione in porta deviata leggermente da Milenkovic. Giallorossi in vantaggio per 1-0.

37′ Fiorentina che resiste con le unghie con i denti alle azioni offensive della Roma che sta peccando di precisione negli ultimi metri.

34′ Occasione per la Roma: lancio lungo di Smalling per Pellegrini che in area va al tiro diretto mancando di poco il primo palo.

31′ Folata di Ikone che si fa tutto il campo per poi andare a prendere calcio d’angolo.

29′ Cambio dovuto nella Fiorentina: esce Duncan, va in campo Venuti per colmare il vuoto sulla corsia destra.

27′ Roma che si fa rivedere subito in attacco: sulla punizione di Dybala va Smalling in area, il pallone finisce alto.

24′ Espulso Dodô! Intervento in netto ritardo su Zalewski. Il terzino viola era stato ammonito nei minuti, il secondo giallo gli costa il rosso.

21′ Primo tiro della Fiorentina! Jovic apparecchia per Amrabat che scarica la sua conclusione verso la porta, para Rui Patricio.

19′ Altra occasione per la Roma, con Celik che invece di tirare in porta serve Abraham, interviene Milenkovic a pulire l’area.

17′ Fraseggio prolungato della Fiorentina per tentare di arrivare in porta, i ritmi della partita sono ancora bassi.

14′ Ammonizione per Smalling per una trattenuta su Jovic.

13′ Occasione per la Roma, con Zalewski che va al tiro di destro, respinge Terracciano, il pallone finisce sui piedi di Pellegrini che da fuori spedisce alto il pallone.

12′ Ikone si incamponisce al limite dell’area con una serie di finte, ma i difensori giallorossi gli tolgono il pallone dai piedi.

9′ Tunnel a centrocampo di Abraham su Amrabat, ma la Roma perde il pallone successivamente.

6′ Fiorentina che prova a prendere un po’ di campo, resta compatta la linea difensiva della Roma.

3′ Dopo tre minuti il primo ammonito della partita è Dodô per un fallo commesso su Zalewski.

1′ Fischio d’inizio all”Olimpico’! Forza viola!

Come di fronte a un bivio, la Fiorentina va a fare visita alla Roma con una di quelle che assomigliano tanto all’ultima chance per rimettere in piedi una corsa all’Europa fin qui portata avanti con poca convinzione e diversi alti e bassi. I giallorossi, attualmente settimi, sono a +8 e in caso di vittoria allungherebbero, forse irrimediabilmente. Fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Giua di Olbia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

