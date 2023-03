La Fiorentina guarda al mercato dei portieri per la prossima stagione: altro colpo dalla Sampdoria?

Dopo il grave infortunio occorso a Salvatore Sirigu, la Fiorentina ha deciso di puntare sui profili di casa propria per sopperire alla mancanza del secondo portiere viola per il resto della stagione, senza ingaggiare nessun altro svincolato. E così sarà Cerofolini il vice Terracciano, con Martinelli che prenderà il posto di terzo portiere.

Per la prossima stagione, invece, la società viola sembra essere intenzionata a guardarsi intorno, anche perché Sirigu ne avrà probabilmente anche per l’inizio del prossimo anno agonistico, con l’età che avanza e una carriera ormai a rischio. Tra i profili seguiti, secondo ClubDoria46 c’è anche Wladmiro Falcone, estremo difensore della Sampdoria in prestito al Lecce.

Anche il preparatore dei portieri viola, Massimiliano Benassi ha speso belle parole per lui in una recente intervista: “Lo seguo da un po’, mi piace davvero molto il modo che ha di interpretare il ruolo”.