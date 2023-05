La Fiorentina guarda in casa Lazio per un giovane talento, ma le richieste dell’entourage spaventano tutti

Secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe anche la Fiorentina sul giovane attaccante della Lazio classe 2004 Luka Romero, non rinnoverà il suo contratto con i biancocelesti e cambierà casacca a fine stagione.

Inizialmente il club capitolino aveva offerto il rinnovo al giocatore, ma la sua richiesta è stata valutata troppo elevata, con l’entourage che chiede 5 milioni di euro per l’operazione. Una cifra che sta spaventando anche le pretendenti per l’argentino, come Inter e Napoli, oltre ai viola tra le squadre italiane interessate a lui.