La Fiorentina ha trovato il nuovo Passarella?

La Fiorentina sembra aver trovato il “nuovo Passarella”. Forse è un po’ presto per dirlo, ma Lucas Martinez Quarta, argentino di Buenos Aires, classe ’96, ha tutte le carte in regola per diventare il futuro pilastro della difesa gigliata. E anche un fisico e una tecnica che ricorda molto ‘El Caudillo’.

Consigliato direttamente al club manager Giancarlo Antognoni dall’amico ed ex compagno di squadra Daniel Passarella, giustappunto, il neo acquisto non ha avuto il migliore degli impatti con il calcio italiano; infatti la sua prima partita da titolare in maglia viola si è conclusa con un’espulsione diretta dopo un’entrata su Dzeko in Roma-Fiorentina. Molti lo avevano subito bollato come l’ennesimo acquisto mediocre ed invece l’ex River è riuscito partita dopo partita a conquistarsi un posto da titolare. Il suo modo di giocare in stile “sudamericano” non è passato inosservato agli occhi della dirigenza viola e dei tifosi. L’anticipo e le sue sgroppate sono le caratteristiche principali del numero due gigliato.

Il contratto scade nel 2025 ed ha ancora tutto il tempo per dimostrare il suo valore, ma la Fiorentina è convinta di avere nelle sue fila un talento su cui puntare per le prossime stagioni.