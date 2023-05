“La Fiorentina ha tutto per far bene contro un Basilea che è in difficoltà. Cabral? Adesso è totalmente diverso da quando è arrivato in Italia”

A Lady Radio ha parlato l’ex tecnico del Sion Paolo Tramezzani, intervenuto anche sul prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il Basilea. Queste le sue parole: “La vedo sinceramente come una squadra in difficoltà. In Conference il loro percorso è stato simile a quello della Fiorentina e adesso cercano di andare in Europa League con la vittoria del trofeo, perché in campionato sono molto dietro. Secondo me, però, la squadra viola è più esperta e più avanti di condizione. La squadra di Italiano ha tutto per fare bene nel doppio confronto contro gli svizzeri. Fondamentale sarà l’aspetto di difensivo, soprattutto in trasferta”

E su Cabral: “Ci ho giocato anche contro, lo conosco bene. Ora è entrato nei meccanismo della squadra di Italiano, prima mi sembrava un po’ spaesato. Viene indietro a prendere il pallone e si trova più facilmente con i compagni di squadra. Adesso è un giocatore totalmente diverso da quando è arrivato in Italia”.