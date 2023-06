FOTO E VIDEO FN: La Fiorentina in partenza per Praga. Truppa viola arrivata a Peretola e Sirigu…è senza stampelle

Da pochi minuti la Fiorentina è arrivata in bus all’aeroporto di Peretola per prendere il volo che la condurrà a Praga per la finale di Conference League contro il West Ham. Da segnalare che si è rivisto Salvatore Sirigu senza stampelle dopo il grave infortunio e l’operazione, un’ottima notizia.

Ecco gli scatti ed il video realizzati da Fiorentinanews.com: