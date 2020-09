La Fiorentina in viaggio verso San Siro: bagno di folla all’uscita dell’albergo. VIDEO

Pochi minuti fa la Fiorentina ha lasciato il suo albergo di Milani, dove gli uomini di Iachini sono in ritiro da ieri sera, per recarsi allo Stadio Meazza dove alle ore 20.45 affronterà l’Inter di Antonio Conte. Nonostante la trasferta, e le ristrette norme anti-covid, i giocatori viola al momento di lasciare l’hotel hanno trovato una discreta folla di tifosi accorsi per salutare i loro beniamini.

Ecco il video realizzato da Sportitalia: