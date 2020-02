La Fiorentina intanto prende atto e pensa anche ad un possibile rimborso da chiedere alla Lega Calcio

Per il momento non sono arrivate reazioni ufficiali di alcun tipo dall’interno della Fiorentina, con la società viola che è stata di fatto fatta trasferire in Friuli, prima di essere rispedita a casa senza giocare, con una comunicazione giunta a cinque ore dal fischio d’inizio della gara con l’Udinese. Dal club gigliato per il momento nessuna presa di posizione ma quel che trapela è che comunque l’opzione di richiedere un rimborso alla Lega Calcio verrà presa in considerazione nei prossimi giorni. La Fiorentina infatti ha trascorso comunque due giorni in viaggio, tra pullman e aerei, oltre a pernottare a Udine tra ieri e oggi.