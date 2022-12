La Fiorentina manda in prova un 2005 del Foggia: stage per un attaccante della Primavera 3

La Fiorentina manda in prova un ragazzo dalla Puglia. Stiamo parlando di Giuseppe Battimelli, classe 2005 della Primavera 3 del Foggia che sosterrà uno stage presso la sede dei Viola. A riportarlo è il profilo ufficiale Instagram delle Giovanili del club rossonero, che annuncia: “Il nostro attaccante della primavera3 Giuseppe Battimelli (classe 2005), in forza anche alla prima squadra rossonera, è stato convocato dall’ACF Fiorentina per uno stage di 4 giorni presso la loro sede. A Giuseppe va l’in bocca a lupo di tutto il settore giovanile”.

Si tratta di uno dei migliori elementi della Primavera foggiana, tanto da vantare già diverse convocazioni in Prima Squadra (come quella col Crotone in Coppa Italia Serie C).