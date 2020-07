La Fiorentina non si arrende per Akgun ed è pronta a sbaragliare la concorrenza

Non si spengono le voci su un interessamento da parte della Fiorentina per Yunus Akgun. Secondo il portale turco Fanatik, l’attaccante del Galatasaray piace tantissimo al club viola, che lo segue da inizio stagione. La concorrenza non è manca, ma è costituita da Cagliari, Parma e Verona, club con cui la Fiorentina può sicuramente giocarsela. Tra l’altro Akgun, che in patria considerano un vero talento, è stato lanciato proprio dall’ex tecnico viola Fatih Terim.

0 0 vote Article Rating