La Fiorentina offre a Kokorin la via di fuga: adesso tocca al giocatore decidere (e già pensa alla Turchia)

La Fiorentina pensa alla risoluzione del contratto di Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riportato dall’emittente russa Match TV, la società viola avrebbe offerto 2 milioni di euro all’attaccante per svincolarsi. Se il giocatore, in scadenza nel 2024 (!), accettasse questa proposta allora sarebbe pronto a continuare la sua carriera in Turchia con la prestigiosa casacca dell‘Istanbul Basaksehir (tra l’altro, possibile avversario della Fiorentina in Conference League).

Proprio questa mattina il Corriere dello Sport parlava di come la richiesta dell’entourage di Kokorin per raggiungere lo svincolo fosse di 3,6 milioni di euro, cioè la somma dei due prossimi anni di contratto. Intanto il calciatore non è stato convocato per il ritiro in Austria.