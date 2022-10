La Fiorentina pareggia a Lecce e tiene a distanza i salentini. Agganciate Monza e Salernitana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 20:45, per l’ultima partita della 10^ giornata di Serie A, si è disputata Lecce-Fiorentina, terminata 1-1. Nella prima frazione, dove vengono annullate due reti a Cabral, dominano nettamente i giallorossi; Ceesay sblocca il match al 43°. Kouamé rimette a posto i conti tre minuti dopo l’inizio della ripresa, ma di fatto la partita si arena lì, senza troppi scossoni. Lecce che, tra l’altro, conclude in dieci uomini per l’espulsione di Gallo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Salernitana 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.