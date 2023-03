“La Fiorentina perderebbe 30 milioni di euro con lo spostamento dal Franchi. Situazione paradossale che danneggia i tifosi viola. Commisso avrebbe messo soldi di tasca propria”

Matteo Spaziante, giornalista di Calcio e Finanza, ha analizzato vari aspetti del restyling del Franchi a Lady Radio.

Di seguito le sue considerazioni: “Lo spostamento dal Franchi costerà circa 30 milioni al Franchi. Pensiamo alla biglietteria in primis. Pensiamo a Modena? Servirebbe fare 2 ore di macchina, fare gli stessi numeri per abbonamenti e biglietti sarebbe impossibile. Di conseguenza ne risentirebbe il botteghino, i diritti tv, che vengono parametri anche in base a questo. Andare a giocare in qualsiasi stadio diverso comporterebbe un danno economico”.

“I tifosi? La situazione è assurda. Nonostante Commisso avesse proposto di investire di tasca propria, ci sono ricadute sugli stessi cittadini. Il danno in primis è per i tifosi viola. Dal giorno in cui Nardella ha ufficializzato il trasloco viola si è evidenziata l’assurdità di una situazione incredibile. Un progetto finanziato coi soldi pubblici ricade sui normali cittadini”.

“Soluzione? Penso a Roma, città in cui sono 10 anni che si parla di stadio. Penso a Milano. E’ una situazione paradossale più se ne parla meno si fa. Speranza è che europeo del 2032 possa portare verso trada del rinnovamento e costruzioni impianti efficienti ed adeguati. Le amministrazioni comunali si porrebbero in maniera diversa rispetto agli stadi. Il passaggio tra il dire ed il fare in Italia per ciò che concerne le infrastrutture è problematico”.