La Fiorentina potrebbe ritrovare un simpatico ex e tanti volti noti della Serie A nel preliminare di Conference League

Nel dare un’ occhiata ai possibili avversari del playoff di Conference League, spunta il nome di ex viola che a Firenze ha – a modo suo – lasciato il segno. Stiamo parlando di Bryan Dabo, roccioso incontrista che alla Fiorentina ha collezionato 33 presenze, con due gol, tra il 2018 e il 2020. Oggi il centrocampista del Burkina Faso milita nell’Aris di Salonicco, compagine greca qualificatasi anch’essa alla terza competizione europea.

Dabo non è il solo ex “italiano” che gioca nell’Aris. Infatti nella squadra di Salonicco figura anche il velocissimo Juan Iturbe, vecchia conoscenza di Verona e Roma, e da pochi giorni anche Gervinho, vero velocista della fascia sinistra giallorossa di Rudi Garcia. Nella formazione greca gioca in attacco anche Mitroglu, ex bomber di Benfica e Marsiglia. L’Aris sarà impegnato stasera nel secondo round di qualificazioni della Conference contro il Gomel, squadra bielorussa.