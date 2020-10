La Fiorentina Primavera che non decolla, nonostante la presenza e i gol ‘inutili’ di Montiel

Un percorso senza mezze misure fin qui per la Fiorentina Primavera, che in cinque giornate ha ottenuto due vittore e tre sconfitte, tutte e tre in casa tra l’altro, giocando per altre in ben quattro occasioni tra le mura amiche. I due acuti contro Ascoli e Cagliari, fin qui ancora a quota 0, hanno reso la classifica viola non così tragica, tanto che i ragazzi di Aquilani sono un po’ a metà del guado. La sensazione però è che la sua squadra ancora non sia decollata o che in questo ciclo non abbia il talento di quelli precedenti. Tolto Tofol Montiel, perché lo spagnolo ha fatto parte di una Primavera sicuramente più prestigiosa, senza mai riuscire però ad affermarsi tra i professionisti. Ecco perché i suoi gol sono sì preziosi e anche belli da vedere ma rischiano di diventare inutili, più per lui stesso che per la squadra.

