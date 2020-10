La Fiorentina prova a tenersi stretta il futuro: Arriva il SI’ di Castrovilli e Biraghi. E presto novità anche per Terracciano

La Fiorentina prova a tenersi stretta il proprio futuro e sta lavorando intensamente per arrivare al prolungamento di alcuni contratti. Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina propone una panoramica sull’argomento e riporta buone notizie su Biraghi e Castrovilli.

Per quanto riguarda il primo è stata trovata l’intesa per arrivare fino al 2024 con un importante adeguamento economico. La stretta di mano con l’entourage del calciatore è stata sancita in questi termini.

Per il secondo invece si arriverà al 2025. Verrà fatto un ulteriore step rispetto al contratto rinnovato appena l’anno scorso e che aveva come scadenza il 2024. Castrovilli, a livello di ingaggio, diventerà un top player a tutti gli effetti, almeno per i livelli della Fiorentina.

E presto potrebbero esserci novità positive anche per Terracciano che potrebbe essersi garantito altri due anni nel capoluogo toscano (nuova scadenza sarebbe il 2023).